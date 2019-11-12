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    Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше

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    Экс-полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался об игре красно-белых под руководством Доменико Тедеско, который подписал контракт в середине октября.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Немецкий специалист сменил у руля команды Олега Кононова.

    «Прогресс "Спартака" при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура?

    Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали.

    Не скажу, что "Спартак" прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается.

    Последние два матча "Спартак" достаточно неплохо провел», — цитирует Широкова «Матч ТВ». 0

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