Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше

Роман Широков
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Немецкий специалист сменил у руля команды Олега Кононова.
«Прогресс "Спартака" при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура?
Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали.
Не скажу, что "Спартак" прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается.
Последние два матча "Спартак" достаточно неплохо провел», — цитирует Широкова «Матч ТВ». 0