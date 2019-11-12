Широков: При Тедеско «Спартак» начал играть немного лучше

Экс-полузащитник московского «Спартака»высказался об игре красно-белых под руководством, который подписал контракт в середине октября.

Немецкий специалист сменил у руля команды Олега Кононова.

«Прогресс "Спартака" при Тедеско? А какой прогресс может быть за четыре тура?

Безусловно, новый тренер старается что-то менять в команде. Бакаева, например, в центр перевел. Результаты, конечно, улучшились, некоторые даже забивать начали.

Не скажу, что "Спартак" прям сильно прибавил, но играть красно-белые действительно стали немного лучше. Комбинации начали проходить, Ларссон старается, открывается.

Последние два матча "Спартак" достаточно неплохо провел», — цитирует Широкова «Матч ТВ». 0