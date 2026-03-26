27 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные России U21 и Узбекистана U21. Начало встречи — 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Россия U21 — Узбекистан U21 с коэффициентом для ставки за 2.45.

Россия U21

Турнирное положение: молодежная команда России отстранена от официальных соревнований и с 2022 года принимает участие исключительно в товарищеских поединках.

Последние матчи: россияне не старше 21 года в прошлых играх победили Кыргызстан U23 (8:0), Бахрейн U23 (2:0) и Иран U23 (2:0).

До этого же наши соотечественники сыграли вничью с ровесниками из Беларуси (1:1) и проиграли им же (0:2).

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: подопечные Ивана Шабарова хорошо себя показали в последних товарищеских матчах, но соперники были средними, поэтому реальный уровень молодежной сборной России узнать крайне сложно.

В любом случае, главное, что отечественная «молодежка» существует, собирается вместе и проводит товарищеские поединки против сборных, которые соглашаются играть.

Узбекистан U21

Турнирное положение: «белые волки» в последнее время проводят тоже только товарищеские поединки.

«Молодежка» Узбекистана уже давно не принимала участие в официальных турнирах.

Последние матчи: в прошлых играх Узбекистан U21 проиграл Катару U23 (1:2) и сыграл вничью с Иорданией U23 (0:0).

До этого же подопечные Равшана Хайдарова дважды уступили ровесникам из России (3:6, 0:3) и один раз из Северной Ирландии (0:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: в прошлом году молодежная сборная Узбекистана дважды проиграла России, что говорит о том, что уровень у команды средний.

Посмотрим, что Узбекистан сможет показать на поле стадиона в Турции, но Россия, по идее, сильнее своего соперника.

Статистика для ставок

Россия U21 выиграла 3 последних матче

Россия U21 забивает на протяжении 4 матчей

В последнем очном матче Россия U21 обыграла Узбекистан U21 со счетом 6:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Россия U21 является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 3.95, а победа Узбекистана U21 — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.20.

Прогноз: россияне сильнее и должны брать верх над соперником.

2.45 победа России U21 с форой-1,5

Ставка: победа России U21 с форой-1,5 за 2.45.

Прогноз: товарищеский матч должен получиться результативным, команды обычно много забивают.

2.00 тотал больше 3

Ставка: тотал больше 3 за 2.00.