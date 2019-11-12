Промес: Каррера всегда был честен с командой

Экс-нападающий «Спартака» Куинси Промес, ныне выступающий за «Аякс», оценил нынешнюю ситуацию в московском клубе, а также поделился мнением о Массимо Каррере.

«Если честно, я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится "Спартак". Для меня эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото.

Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу "Спартак" на восьмом-девятом месте.

Надеюсь, ребята смогут переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему, которую носят на груди», — цитирует Квинси Sport24.

Также нападающий уважительно высказался о Массимо Каррере, которого он считает топ-тренером.

«Он пришел в команду помощником, но после увольнения тренера [Дмитрия Аленичева] стал главным. Руководители клуба решили дать ему контракт, и он остался.

Что я могу сказать? Он сделал нам чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.

Он всегда был честен с командой. Если у него была какая-то проблема, он подходил и решал ее прямо.

Если, например, я чувствовал, что меня не устраивают какие-то вещи, я тоже мог пойти в кабинет Массимо и сказать об этом.

Но ты не можешь сделать всех двадцати трех игроков в составе счастливыми, так как играешь только одиннадцатью», — рассказал Промес.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2017 год, в составе красно-белых он провел 135 матчей во всех турнирах, в которых забил 66 мячей и сделал 34 голевые передачи. 0