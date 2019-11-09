«Брешия» — «Торино»: счет матча 0:4, обзор голов

Фрагмент матча
globallookpress.com
Автором двух забитых мячей стал нападающий Андреа Белотти, реализовавший пенальти на 17-й и 26-й минутах.
Еще один дубль на 75-й и 81-й минутах оформил испанский вингер Алекс Беренгер.
Отметим, что на 41-й минуте первого тайма «Брешиа» осталась в меньшинстве — защитник Алеш Матею получил вторую желтую карточку.
«Торино» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице серии А, набрав 14 очков. «Брешиа» идет на 19-м месте с 7 очками.
В следующем туре 23 ноября «Торино» на своем поле сыграет с миланским «Интером», а «Брешиа» на следующий день отправится в гости к «Роме». 0