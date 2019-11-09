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    Дубли Белотти и Беренгера принесли «Торино» победу над «Брешией»

    «Брешия» — «Торино»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Торино Брешия Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В рамках 12-го тура чемпионата Италии «Торино» в гостях разгромил «Брешию» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Автором двух забитых мячей стал нападающий Андреа Белотти, реализовавший пенальти на 17-й и 26-й минутах.

    Еще один дубль на 75-й и 81-й минутах оформил испанский вингер Алекс Беренгер.

    Отметим, что на 41-й минуте первого тайма «Брешиа» осталась в меньшинстве — защитник Алеш Матею получил вторую желтую карточку.

    «Торино» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице серии А, набрав 14 очков. «Брешиа» идет на 19-м месте с 7 очками.

    В следующем туре 23 ноября «Торино» на своем поле сыграет с миланским «Интером», а «Брешиа» на следующий день отправится в гости к «Роме». 0

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