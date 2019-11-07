Пятов: Заработанный пенальти нужно было еще забить

Голкипер «Шахтера»прокомментировал эпизод с пенальти, который он заработал в концовке встречи при счете 3:2 в пользу соперника.

«Какие ощущения могли быть? Его же еще надо было забить. Могли добиться победы, а могли проиграть. Молодцы, что вылезли, забили два гола.

Если бы перед игрой сказали, что будет 3:3, то мы бы не были довольными. Потому что мы всегда играем на победу, и после удаления игрока "Динамо" могли забить сразу, и довести дело до конца», — цитирует Пятова Football.ua.

«Шахтер» (5 очков) находится на второй строчке в группе С. «Динамо» (5 очков) занимает третье место. Возглавляет группу «Манчестер Сити» (10 очков). 0