ПСЖ — «Брюгге»: счет матча 1:0, обзор гола

Парижане забили гол на 22-й минуте. Массированная атака хозяев закончилась прострелом Колина, мяч от ноги Рикка отскочил к Иккарди, который отправил мяч в сетку ворот.
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Несмотря на внушительное преимущество, развить успех хозяева поля не сумели. Более того, на 78-й минуте капитан ПСЖ Тьяго Силва сбил в штрафной Дианя, и главный арбитр встречи Бобби Мадден из Шотландии назначил пенальти.
К «точке» подошел Мбайе Дьян, пробил в угол, но Навас сумел намертво мяч зафиксировать.
Одержав минимальную победу со счетом 1:0, ПСЖ набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» второй — 7 очков, «Брюгге» — 2, «Галатасарай» — 1.
В пятом туре 26 ноября «Галатасарай» сыграет с «Брюгге», а «Реал» примет ПСЖ. 0