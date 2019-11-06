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    ПСЖ переиграл «Брюгге» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    ПСЖ — «Брюгге»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Брюгге» в матче группы A Лиги чемпионов со счетом 1:0.

    Парижане забили гол на 22-й минуте. Массированная атака хозяев закончилась прострелом Колина, мяч от ноги Рикка отскочил к Иккарди, который отправил мяч в сетку ворот.

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    Несмотря на внушительное преимущество, развить успех хозяева поля не сумели. Более того, на 78-й минуте капитан ПСЖ Тьяго Силва сбил в штрафной Дианя, и главный арбитр встречи Бобби Мадден из Шотландии назначил пенальти.

    К «точке» подошел Мбайе Дьян, пробил в угол, но Навас сумел намертво мяч зафиксировать.

    Футбол. Лига чемпионов
    ПСЖ — «Брюгге» 1:0
    Гол: 1:0 — 21 ИкардиПСЖ: Навас, Дагба, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Маркиньос, Верратти (Сарабия, 90), Ди Мария, Икарди (Кавани, 72), Мбаппе (Дракслер, 83)«Брюгге»: Миньоле, Коссуну, Мехеле, Дели, Рикка, Альварес, Бонавентуре, Ритс (де Кетеларе, 86), Ванакен, Диатта (Схрейверс, 77), Окереке (Дианье, 67)Предупреждения: Альварес (26), Верратти (54), Тиаго Силва (74)

    Одержав минимальную победу со счетом 1:0, ПСЖ набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» второй — 7 очков, «Брюгге» — 2, «Галатасарай» — 1.

    В пятом туре 26 ноября «Галатасарай» сыграет с «Брюгге», а «Реал» примет ПСЖ. 0

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