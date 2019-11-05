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    Зидан: Если бы я не был уверен, что мы проведем достойный матч, я бы ушел

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о предстоящем мате с «Галатасараем» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Реал» выиграл в Стамбуле со счетом 1:0. Поражение лишит «Галатасарай» шансов на выход в плей-офф.

    «Я всегда прошу фанатов поддерживать нас в трудные моменты, потому что не каждый раз получается с первой минуты заиграть как надо и эта поддержка игрокам необходима.

    Мы знаем, что надо делать. Если бы я не был уверен, что мы способны провести достойный матч, я бы ушел.

    Мы все понимаем, что можем выиграть этот матч и пробиться в следующий раунд», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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