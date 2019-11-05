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    Сборная России назвала состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2020

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    Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым огласил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино, сообщает пресс-служба РФС.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Всего в списке значится 25 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия).

    Сборная России, уже обеспечившая себе путевку на Евро-2020, примет Бельгию в Санкт-Петербурге 16 ноября, а с Сан-Марино сыграет в гостях 19 ноября. 0

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