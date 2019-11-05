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    Марш: Ключ к успеху в матче с «Наполи» — защищаться лучше

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    Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш рассказал, чего ждет от матча с «Наполи» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Джесси Марш
    Джесси Марш

    В третьем туре «Наполи» победил «Зальцбург» 3:2. В марте неаполитанцы разгромили австрийцев дома 3:0.

    «Этот матч очень важен для нас. Главное, что мы отдаем все силы на поле — это наша цель на поединок.

    Ключ к успеху — защищаться лучше. Мы всегда хорошо играем впереди.

    Мы должны подготовиться к противостоянию с любым нападающим "Наполи". Все они — хорошие игроки с отличным движением.

    "Наполи" — суперкоманда, которая играет в очень сложном чемпионате. Мы очень уважаем их, но у нас также суперкоманда и фантастический коллектив.

    Мы должны ценить этот момент и завтра выступить так, чтобы показать наш клуб во всей красе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Победа выведет «Наполи» в плей-офф, если при этом очки потеряет «Генк» 0

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