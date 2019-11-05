Марш: Ключ к успеху в матче с «Наполи» — защищаться лучше

Главный тренер «Зальцбурга»рассказал, чего ждет от матча св рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В третьем туре «Наполи» победил «Зальцбург» 3:2. В марте неаполитанцы разгромили австрийцев дома 3:0.

«Этот матч очень важен для нас. Главное, что мы отдаем все силы на поле — это наша цель на поединок.

Ключ к успеху — защищаться лучше. Мы всегда хорошо играем впереди.

Мы должны подготовиться к противостоянию с любым нападающим "Наполи". Все они — хорошие игроки с отличным движением.

"Наполи" — суперкоманда, которая играет в очень сложном чемпионате. Мы очень уважаем их, но у нас также суперкоманда и фантастический коллектив.

Мы должны ценить этот момент и завтра выступить так, чтобы показать наш клуб во всей красе», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Победа выведет «Наполи» в плей-офф, если при этом очки потеряет «Генк» 0