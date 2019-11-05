Алиссон: Если выйдем на игру с «Генком» с мыслями о «Ман Сити», то жди беды

Вратарь «Ливерпуля»поделился ожиданиями от предстоящего матча св рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не имеем права думать о матче чемпионата в ближайшие выходные с "Манчестер Сити". Если мы выйдем на игру с "Генком", а это сильный клуб, с мыслями о "Ман Сити", то жди беды.

Думать надо о ближайшей встрече. Победа над "Генком" нужна нам для достижения поставленных на сезон целей.

Меня раздражает, когда мы пропускаем глупые голы. Так реагирую я и команда тоже. У нас всех общая цель — побеждать в каждом матче и делать это с сухим счетом.

Нам важно выйти в плей-офф как можно раньше. Нам предстоит матч дома, и мы знаем, что сильны на своем поле.

Если выиграем все домашние встречи, то наши шансы на выход будут высоки. Ближайший поединок столь же важен, как и остальные.

Садьо Мане — футболист топ-уровня. Мы отлично знаем его силу и качества. Он очень важен для нашей команды, что он доказал в прошлой встрече», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0