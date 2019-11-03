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    «Ротор» переиграл «Енисей» и вышел на второе место в ФНЛ

    «Ротор» — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ротор» одержал победу над «Енисеем» в домашнем матче 21-го тура первенства ФНЛ.

    Анзор Саная
    Анзор Саная

    Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 2:1.

    На последней минуте первого тайма Мухаммад Султонов открыл счет. На 49-й минуте Анзор Саная удвоил преимущество хозяев.

    Гости сумели ответить единственным точным ударом в исполнении Артура Саркисова на 57-й минуте.

    В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» поднялся на второе место (44 очка), «Енисей» идет 17-м (19 очков).

    Другие результаты:

    «Нефтехимик» — «Армавир» — 2:1
    «Спартак-2» — «Мордовия» — 2:0
    «Шинник» — «Нижний Новгород» — 1:3
    «Чертаново» — «Факел» — 4:0 0

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