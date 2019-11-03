«Ротор» — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

Анзор Саная
ФК «Ротор»
Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 2:1.
На последней минуте первого тайма Мухаммад Султонов открыл счет. На 49-й минуте Анзор Саная удвоил преимущество хозяев.
Гости сумели ответить единственным точным ударом в исполнении Артура Саркисова на 57-й минуте.
В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» поднялся на второе место (44 очка), «Енисей» идет 17-м (19 очков).
Другие результаты:
«Нефтехимик» — «Армавир» — 2:1
«Спартак-2» — «Мордовия» — 2:0
«Шинник» — «Нижний Новгород» — 1:3
«Чертаново» — «Факел» — 4:0 0