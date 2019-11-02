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    «Ливерпуль» и «МанСити» одержали волевые победы

    «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ливерпуль» в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги одолел «Астон Виллу» — 2:1.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    Автором первого гола стал полузащитник «вилланов» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи Джона Макгинна.

    «Красные» отыгрались на 87-й минуте. Садио Мане от угла штрафной вырезал классную диагональ к дальней штанге, куда набежал Эндрю Робертсон и головой вколотил мяч в сетку.

    А на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте подопечные Юргена Клоппа вырвали победу. Трент Александер-Арнольд выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мане оторвался от защитника и головой подрезал мяч точно под дальнюю штангу.

    АПЛ. 11-й тур
    «Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)
    Голы: Трезеге, 21 (1:0). Робертсон, 87 (1:1). Мане, 90+4 (1:2)«Астон Вилла»: Хитон, Гильбер (Эль-Мохамади, 69), Энгелс, Мингс, Таргетт, Эль-Гази, Накамба, Макгинн, Дуглас Луис (Хурихэйн, 73), Трезеге, Уэсли (Коджья, 86)«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Кейта, 84), Хендерсон, Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 65), Салах (Ориги, 65), Роберту Фирмину, МанеПредупреждения: Мане, 37. ван Дейк, 58. Эль-Гази, 81

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (31 очко), «Астон Вилла» идет 15-й (11 очков).

    «Манчестер Сити» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии нанес поражение «Саутгемптону» — 2:1.

    «Святые» вышли вперед уже на 13-й минуте, когда точный удар нанес Джеймс Уорд-Праус.

    Команда Пепа Гвардиолы сравняла счет на 70-й минуте. Кайл Уокер от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где Серхио Агуэро ударом низом в одно касание поразил ворота.

    А на 86-й минуте уже сам Уокер с близкого расстояния вколотил мяч в сетку и принес своей команде победу.

    АПЛ. 11-й тур
    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 2:1 (0:1)
    Голы: Уорд-Проуз, 13 (0:1). Агуэро, 70 (1:1). Уокер, 86 (2:1)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Анхелиньо, Сильва (Габриэл Жезус, 46), Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Отаменди, 90+2), Стерлинг, Бернарду Силва (Фоуден, 85)«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Беднарек (Адамс, 88), Валери (Дансо, 75), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Дженепо, 84)Предупреждения: Хейбьерг, 18. Стерлинг, 40. Гюндоган, 89. Эдерсон, 90+5

    «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице (25 очков), а «Саутгемптон» — 18-е (8 очков). 0

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