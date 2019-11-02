«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: счет матча 1:2, обзор голов

Автором первого гола стал полузащитник «вилланов» Махмуд Хассан, отправивший мяч в ворота соперника на 21-й минуте после передачи Джона Макгинна.
«Красные» отыгрались на 87-й минуте. Садио Мане от угла штрафной вырезал классную диагональ к дальней штанге, куда набежал Эндрю Робертсон и головой вколотил мяч в сетку.
А на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте подопечные Юргена Клоппа вырвали победу. Трент Александер-Арнольд выполнил подачу на ближний угол вратарской, Мане оторвался от защитника и головой подрезал мяч точно под дальнюю штангу.
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (31 очко), «Астон Вилла» идет 15-й (11 очков).
«Манчестер Сити» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии нанес поражение «Саутгемптону» — 2:1.
«Святые» вышли вперед уже на 13-й минуте, когда точный удар нанес Джеймс Уорд-Праус.
Команда Пепа Гвардиолы сравняла счет на 70-й минуте. Кайл Уокер от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где Серхио Агуэро ударом низом в одно касание поразил ворота.
А на 86-й минуте уже сам Уокер с близкого расстояния вколотил мяч в сетку и принес своей команде победу.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице (25 очков), а «Саутгемптон» — 18-е (8 очков). 0