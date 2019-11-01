Игнашевич: Если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть

Московскоебудет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер «черно-белых»

«Торпедо» по итогам 20 туров лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ранее руководство московского клуба заявляло о возможном отказе от повышения в классе.

«Если мы по спортивному принципу выйдем в премьер-лигу, то точно будем там играть. До (начала) реконструкции осталось сыграть три матча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Ближе к последнему матчу мы решим, как попрощаться со стадионом. Может, какой "трофей" со стадиона возьмем, я, по крайней мере, точно. Это родной для меня стадион», — сказал Игнашевич «Р-Спорт». 0