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    Игнашевич: Если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть

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    Московское «Торпедо» будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер «черно-белых» Сергей Игнашевич.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич

    «Торпедо» по итогам 20 туров лидирует в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Ранее руководство московского клуба заявляло о возможном отказе от повышения в классе.

    «Если мы по спортивному принципу выйдем в премьер-лигу, то точно будем там играть. До (начала) реконструкции осталось сыграть три матча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

    Ближе к последнему матчу мы решим, как попрощаться со стадионом. Может, какой "трофей" со стадиона возьмем, я, по крайней мере, точно. Это родной для меня стадион», — сказал Игнашевич «Р-Спорт». 0

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