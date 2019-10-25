«Нант» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

Виссам Бен-Йеддер
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Встреча, которая прошла на стадионе «Ля Божуар», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Монегаски» забили победный гол на 22-й минуте. Александр Головин сделал классную передачу вперед на Виссама Бен-Йеддера, тот ворвался в чужую штрафную площадь и неотразимо пробил в ближний верхний угол.
Головин вышел на поле с первых минут, отыграв без замен весь матч.
В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает восьмое место (15 очков), а «Нант» — второе (19 очков). 0