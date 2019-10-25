ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего КостаПримера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» встретится с «Атлетиком»
  • 23:52
    • «Лестер» отгрузил в ворота «Саутгемптона» девять голов
  • 23:38
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»
  • 22:57
    • ЦСКА разгромил «Альбу» в Евролиге
  • 21:41
    • Роналду пропустит матч с «Лечче»
  • 21:24
    • «Рубин» и «Урал» не выявили победителя
    Все новости спорта

    Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть «Нант»

    «Нант» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант Монако Календарь Лиги 1 Прогнозу на Лигу 1
    «Монако» одержал победу над «Нантом» в выездном матче 11-го тура французской Лиги 1.

    Виссам Бен-Йеддер
    Виссам Бен-Йеддер

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ля Божуар», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Монегаски» забили победный гол на 22-й минуте. Александр Головин сделал классную передачу вперед на Виссама Бен-Йеддера, тот ворвался в чужую штрафную площадь и неотразимо пробил в ближний верхний угол.

    Головин вышел на поле с первых минут, отыграв без замен весь матч.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает восьмое место (15 очков), а «Нант» — второе (19 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 15-21 октября
  • 21/10/2019 в 20:07
    •
  • Прогноз
  • «Атлетико» — «Атлетик»
  • 1.79
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Кэпс» и «Ванкувер» не раз забьют в ворота друг друга
  • «Ванкувер» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Сможет ли «Уфа» одержать первую выездную победу в сезоне?
  • «Тамбов» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Сити» не будет напрягаться в матче с «Астон Виллой»
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Трабзонспор» — «Краснодар» Футбол Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободаетсяРеакция спортивных СМИ на первую победу «Краснодара» в Лиге Европы Вчера в 01:550
  • 19:22
    • «Металлург» продлил победную серию
  • 18:36
    • «Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 16:55
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
    ЦСКА — «Ференцварош» Футбол Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровеснойДомашнее поражение ЦСКА от «Ференцвароша» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:140
  • Экспресс дня

  • Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?
  • 3.22
    •
  • 00:11
    • Циципас — последний полуфиналист турнира в Базеле
  • 00:03
    • «Вильярреал» набрал три очка в матче с «Алавесом»
  • 23:43
    • «Верона» с минимальным счетом проиграла «Сассуоло»
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси» Футбол «Челси» выдал лучшее выступление при ЛэмпардеРеакция прессы на матч «Аякс» — «Челси» 24/10/2019 в 18:180
  • 16:43
    • Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 13:37
    • Форвард «Ман Сити» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 23:21
    • «Майнц» одержал победу над «Кельном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие