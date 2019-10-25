«Нант» — «Монако»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв выездном матче 11-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ля Божуар», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

«Монегаски» забили победный гол на 22-й минуте. Александр Головин сделал классную передачу вперед на Виссама Бен-Йеддера, тот ворвался в чужую штрафную площадь и неотразимо пробил в ближний верхний угол.

Головин вышел на поле с первых минут, отыграв без замен весь матч.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает восьмое место (15 очков), а «Нант» — второе (19 очков). 0