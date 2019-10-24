«Трабзонспор» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составына матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Трабзонспор»: Угурчан Чакыр — Жоау Перейра, Иванилду, Кампи, Новак — Юсуф Сары, Камил Черекчи, Соса, Абдулкадир Пармак, Нвакаеме — Серлот.

«Краснодар»: Сафонов — Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес — Ольссон, Камболов, Вилена — Сулейманов, Берг, Стоцкий.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Трабзонспора». Коэффициент на его победу — 2.45, на ничью — 3.75, тогда как на успех «Краснодара» — 2.95.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0