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    Лунин вошёл в десятку лучших молодых игроков мира

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    Авторитетное французское издание France Football опубликовало список десяти претендентов на награду Kopa Trophy, которая вручается лучшему игроку года в мире в возрасте до 21 года.

    Андрей Лунин
    Андрей Лунин

    Список номинантов: Ли Канг Ин(«Валенсия», Южная Корея), Самуэль Чуквуезе («Вильярреал», Нигерия), Мойзе Кин («Эвертон», Италия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Матейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус», Нидерланды), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Кай Хаверц («Байер», Германия), Маттео Гюэндузи («Арсенал», Франция), Андрей Лунин («Вальядолид»/«Реал», Украина).

    Отметим, что обладатель премии Kopa Trophy будет объявлен 2 декабря в Париже. 0

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