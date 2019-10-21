Лунин вошёл в десятку лучших молодых игроков мира

Андрей Лунин
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Список номинантов: Ли Канг Ин(«Валенсия», Южная Корея), Самуэль Чуквуезе («Вильярреал», Нигерия), Мойзе Кин («Эвертон», Италия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Матейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус», Нидерланды), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Кай Хаверц («Байер», Германия), Маттео Гюэндузи («Арсенал», Франция), Андрей Лунин («Вальядолид»/«Реал», Украина).
Отметим, что обладатель премии Kopa Trophy будет объявлен 2 декабря в Париже. 0