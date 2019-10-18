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    Фергюсона обвинили в организации договорного матча

    Футбол Англии Манчестер Юнайтед Между тем Скандалы
    Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон сотрудничал со скандальным футбольным агентом Джузеппе Пальярой, сообщает The Sun.

    Алекс Фергюсон
    Алекс Фергюсон

    По информации источника, наставник «МЮ» был соучастником договорного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом». Накануне поединка Пальяра обратился к Фергюсону, чтобы организовать матч с фиксированным результатом. За это он отблагодарил шотландского наставника манкунианцев 30 часами марки Rolex.

    Пальяра подчеркнул, что это был не первый раз, когда Фергюсон получал от него какое-либо вознаграждение. Также Пальяра обвинил шотландца, что тот имел свою долю с трансферов, которые осуществлял «Юнайтед».

    Напомним, специалист возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год, став 13 раз чемпионом Англии и дважды выиграв Лигу чемпионов. 0

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