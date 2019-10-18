Фергюсона обвинили в организации договорного матча

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэрсотрудничал со скандальным футбольным агентом, сообщает The Sun.

По информации источника, наставник «МЮ» был соучастником договорного матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом». Накануне поединка Пальяра обратился к Фергюсону, чтобы организовать матч с фиксированным результатом. За это он отблагодарил шотландского наставника манкунианцев 30 часами марки Rolex.

Пальяра подчеркнул, что это был не первый раз, когда Фергюсон получал от него какое-либо вознаграждение. Также Пальяра обвинил шотландца, что тот имел свою долю с трансферов, которые осуществлял «Юнайтед».

Напомним, специалист возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год, став 13 раз чемпионом Англии и дважды выиграв Лигу чемпионов. 0