УЕФА рассмотрит дело по матчу сборных Болгарии и Англии 28 октября

Болельщики сборной Болгарии
globallookpress.com
Дисциплинарное дело было открыто 15 октября. В отношении Болгарского футбольного союза выдвинули обвинения в расистском поведении фанатов и бросании посторонних предметов с трибун.
Сборная Англии одержала победу в матче с Болгарией со счетом 6:0. Встреча в Софии дважды прерывалась из-за расистского поведения местных болельщиков. Они скандировали оскорбления на расовой почве, изображали уханье и нацистские приветствия.
15 октября глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку. 0