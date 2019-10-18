УЕФА рассмотрит дело по матчу сборных Болгарии и Англии 28 октября

Союз европейских футбольных ассоциаций 28 октября рассмотрит дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными, сообщается на официальном сайте организации.

Дисциплинарное дело было открыто 15 октября. В отношении Болгарского футбольного союза выдвинули обвинения в расистском поведении фанатов и бросании посторонних предметов с трибун.

Сборная Англии одержала победу в матче с Болгарией со счетом 6:0. Встреча в Софии дважды прерывалась из-за расистского поведения местных болельщиков. Они скандировали оскорбления на расовой почве, изображали уханье и нацистские приветствия.

15 октября глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку. 0