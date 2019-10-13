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    Черчесов: Главная задача — выиграть чемпионат Европы

    Сборная России Футбол России Евро-2020 Сборная Бельгии
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Кипром (5:0).

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Благодаря этому результату россияне вышли в финальный турнир Евро.

    «Задача решена, в целом доволен. Есть кое-какие технические моменты, которые еще обсудим с командой.

    Серьезные задачи без улыбок не решают — вот что я сказал ребятам перед игрой. Они играли в футбол.

    Что сказал Черышеву после нескольких неудачных прострелов? Там был вопрос к его подачам. Он сначала подавал, как мы говорим, из-за уха.

    А надо заходить под углом в 45 градусов. Так удобнее. Я подсказал ему, а технически он сам все исполнил.

    Главная задача — выиграть чемпионат Европы. А еще у нас задача с бельгийцами дома сыграть в Петербурге. Боремся за первое место, да.

    Не надо забывать, что есть, как это по-русски, жеребьевка. Первые места и два лучших вторых получают преимущества.

    Мы с французами идем как лучшие среди вторых. Надо любые нюансы учитывать. Группу закончим и будем ждать жеребьевки

    Что почувствовали, когда поняли, что вышли на Евро? Ничего не почувствовал. Для нас это будничный эпизод. Первый шаг к следующему шагу.

    Праздновать можно, когда кубок в руках или медаль на шее», — сказал Черчесов изданию «Спорт-Экспресс». 0

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