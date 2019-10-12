Чалов: В гостях постараемся обыграть поляков

Нападающий молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал ничью в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с командой Польши (2:2).

«Момент во втором тайме был хороший, да, надо было забивать, но не получилось, ничего страшного. Забью в следующий раз.

Самое главное, что смогли дожать и забить в концовке, взять довольно важное очко для нас. Я думаю, .

Не соглашусь, что было очень сложно взломать оборону сборной Польши. У нас было достаточное количество хороших моментов. Надо было их реализовывать.

Пропустили из-за своих ошибок, после чего поляки опустились ниже, поэтому такую оборону было тяжелее вскрыть.

Конечно, здорово, что смогли отыграться, но мы хотели выиграть сегодня», — передает слова Чалова пресс-служба РФС.

Российская команда, имея в активе пять очков, расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы 5. В следующем матче турнира сборная России в гостях сыграет с Эстонией. 0