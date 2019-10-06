ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноОчередной провал. Семь признаков того, что Почеттино нужно уйти
  • 15:35
    • Влашич и Чалов — в старте ЦСКА на игру с «Ростовом»
  • 13:22
    • «Зенит» обыграл «Урал» в Екатеринбурге
  • 12:07
    • Матчи КХЛ 6 октября начнутся с минуты молчания
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
    Все новости спорта

    Влашич и Чалов — в старте ЦСКА на игру с «Ростовом»

    ЦСКА — «Ростов»: составы, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов Календарь РПЛ
    Московский ЦСКА и «Ростов» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

    Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

    Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Прогноз на этот матч — здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • 04:24
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Ростов»
  • 1.80
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Сельта» прервать серию без побед?
  • «Сельта» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лацио» продолжит подниматься в турнирной таблице
  • «Болонья» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Лилль» продлит беспроигрышную серию в Лиге 1
  • «Лилль» — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фрагмент боя Бокс Головкину отдали липовую победу. Великого чемпиона еще никогда так не билиСМИ — о бое Геннадия Головкина с Сергеем Деревянченко 14:400
  • 15:25
    • Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся с места ДТП
  • 12:38
    • Кононов может возглавить греческий клуб
  • 12:22
    • Маммана получил травму в матче с «Уралом»
    Хоккеисты «Монреаля» Хоккей НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва БобровскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 октября 09:130
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 15:08
    • «Эспаньол» после победы над ЦСКА в ЛЕ проиграл «Мальорке»
  • 14:54
    • Осака стала победительницей турнира в Пекине
  • 13:58
    • Азмун похвалил Семака за возвращение игры в нужное русло
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 15:110
  • 08:07
    • Сборная России победила Египет на Кубке мира
  • 13:45
    • «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»
  • 13:07
    • «Локомотив» и «Арсенал» объявили стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие