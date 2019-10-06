ЦСКА — «Ростов»: составы, онлайн, прогноз

Московскийи «Ростов» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Матч ЦСКА — «Ростов» пройдет сегодня, 6 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

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