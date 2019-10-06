ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 6 октября 2019 года

В рамках 12-го тура чемпионата России ЦСКА будет принимать «Ростов». Матч пройдет на «Арене ЦСКА» 6 октября. Начало — в 16:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Ростов».

ЦСКА

Перед очередным матчем в чемпионате России ЦСКА провел поединок второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» и уступил 0:2.

Этим поражением подопечные Виктора Гончаренко прервали трехматчевую победную серию, в рамках которой «армейцы» в РПЛ обыграли «Краснодар» (3:2) и «Урал» (3:0), а также в Кубке России победили «Аланию» (3:1).

В РПЛ победная серия ЦСКА насчитывает уже пять матчей. В предыдущий раз «армейцы» потеряли очки еще 19 августа, когда проиграли «Спартаку» (1:2).

Все прогнозы на футбол

После одиннадцати туров ЦСКА возглавляет таблицу РПЛ. В активе у команды 25 очков и 2 очка перевеса над сразу четырьмя ближайшими преследователями, в том числе — «Ростовом». Забито у ЦСКА 18 голов, а пропущено — 8.

«Ростов»

«Ростов» не выступает в еврокубках и на неделе, в отличие от ЦСКА, отдыхал.

К матчу против ЦСКА подопечные Валерия Карпина подходят с серией из двух подряд сухих побед. В Кубке России «Ростов» обыграл «Мордовию» — 2:0, а затем в РПЛ справился с «Динамо» (3:0).

В пяти последних матчах в чемпионате России ростовчане одержали четыре победы при одном поражении (1:2 в игре с «Тамбовом»).

После одиннадцати туров у «Ростова» в активе 23 очка. Команда занимает третье место в таблице РПЛ, на 2 очка отставая от ЦСКА. У «Ростова» — 20 забитых мячей и 14 пропущенных.

Прогноз

На победу ЦСКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,98, на ничью — 3,52, на победу «Ростова» — 3,88.

В прошлом сезоне в рамках РПЛ команды в двух матчах друг против друга забили всего один гол. «Ростов» выиграл в Москве со счетом 1:0, а ответная встреча прошла без голов — 0:0.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,80. 0