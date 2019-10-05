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    «Оренбург» и «Динамо» назвали стартовые составы

    «Оренбург» — «Динамо»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Динамо» на матч 12-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет сегодня, 5 октября.

    Раздевалка «Динамо»
    Раздевалка «Динамо»

    Начало матча — в 14:00 мск.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

    Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

    Запасные: Лещук, Шепляков, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Филипп.

    Коэффициент на победу «Оренбурга» — 2,81, на ничью — 3,14, на победу «Динамо» — 2,66.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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