«Оренбург» — «Динамо»: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составына матч 12-го тура чемпионата России по футболу, который пройдет сегодня, 5 октября.

Начало матча — в 14:00 мск.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюпов, Рикарду, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичёв, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

Запасные: Лещук, Шепляков, Рыков, Ордец, Грулёв, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Филипп.

Коэффициент на победу «Оренбурга» — 2,81, на ничью — 3,14, на победу «Динамо» — 2,66.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0