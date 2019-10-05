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    Продолжит ли «Оренбург» улучшать свои результаты?

    «Оренбург» — «Динамо». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 5 октября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Динамо
    Прогноз на «Оренбург» — «Динамо»
    Филип Рогич
    В 12 туре российской Премьер-лиги «Оренбург» примет «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Газовик». Начало матча в 14:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.65
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    «Оренбург»

    «Оренбург» начал постепенно подниматься вверх по турнирной таблице и меньше проигрывать. Сейчас команда находится на 12 месте с 11 очками. Проигрывали хозяева только в одном из четырех последних поединков.

    Безусловно выдающимся результатом стала победа в гостях у московского «Спартака» со счетом 1:2. Ранее клуб выиграл в Кубке России у Чертаново. Также были победы над «Рубином» и «Уфой» со счетом 2:1.

    Единственное поражение за этот период коллектив потерпел от московского «Локомотива». «Горожане» уступили «железнодорожникам» в упорной игре на своем поле, которая завершилась со счетом 2:3.

    На эту встречу «Оренбург» не сможет заявить Дэниеля Мискича, который получил дисквалификацию. Также травмирован Федор Черных и Ади Готлиб.

    «Динамо»

    «Динамо» в тяжелой ситуации. «Бело-голубые» находятся на 14 строчке, имея в активе 10 очков. При этом «динамики» не могут выиграть уже четыре тура кряду.

    Все прогнозы на РПЛ

    Если взять во внимание Кубок России, где «Динамо» проиграло «Лучу» 1:0, то безвыигрышная серия составит 5 поединков.

    В прошлый раз москвичи уступили на выезде «Ростову» со счетом 3:0. На позапрошлой неделе было поражение от «Сочи» 2:3. Можно еще выделить две нулевые ничьи с «Крыльями Советов» и «Уфой».

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    • В списке потерь у «Динамо» Мигель Кардозо, который получил травму, и Заурбек Плиев, получивший красную карточку.

    Прогноз

    Коэффициенты на обе команды практически равны — 2.75 на хозяев и 2.80 на гостей.

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    Если у «Оренбурга» виден какой-то просвет в результатах, то у «Динамо» его нет. Гости потерпели поражение в последних двух выступлениях. Так что результаты говорят сами за себя.

    Считаем, что московскому коллективу будет очень непросто и у «горожан» есть все шансы на то, чтобы получить хотя бы один балл в этом матче. Мы ставим на нулевую фору «Оренбурга». Коэффициент — 1.92. 0

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    «Оренбург» — «Динамо». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 5 октября 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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