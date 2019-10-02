Белица: «Динамо» почти весь матч держалось на равных с «Манчестер Сити»

Главный тренер загребского— о поражении от(0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«После пропущенного мяча мы старались больше атаковать. Мы почти весь матч держались на равных с "Манчестер Сити", и это немаленькое достижение. Они превосходят нас в классе, и сегодня они это продемонстрировали.

Мы пропустили первый мяч в тот временной отрезок, когда демонстрировали свой лучший футбол. Мы сильно нервничали по ходу матча, совершали ошибки, они создали много хороших моментов», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Сити» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы С. Загребское «Динамо» (3) — на втором месте. 0