Зидан: «Реалу» нужна только победа над «Брюгге»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего поединка группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским

«Болельщики сыграют очень важную роль. Мы знаем, что очень неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но завтра хороший шанс вернуть должок своим поклонникам, которые этого заслуживают. Ну и, конечно, нам нужны очки.

Нужно сильно сыграть в моменты, когда мяч будет у соперника. Владея мячом, необходимо создавать опасные моменты. Мы должны помнить, что эта игра очень, очень и очень важна для нас. Нам нужна только победа, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Игра «Реал» — «Брюгге» состоится сегодня, 1 октября, начало — в 19:55 по мск.

В первом туре группового этапа ЛЧ «сливочные» проиграли в Париже ПСЖ (0:3), а бельгийцы дома сыграли вничью с турецким «Галатасарем» (0:0). 0