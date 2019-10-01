ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюДесять тренеров для «Спартака»
  • 10:34
    • Российские волейболисты с победы стартовали на Кубке мира
  • 22:00
    • «Ахмат» получил нового главного тренера, Рахимов ушел в отставку
  • 23:54
    • «МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 22:16
    • СКА уверенно справился с рижским «Динамо»
  • 21:49
    • ЦСКА переиграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    Луиш Каштру: «Шахтеру» будет очень сложно в поединке с «Аталантой»

    Лига чемпионов Футбол Италии Аталанта Футбол Украины Шахтер Донецк Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой».

    Луиш Каштру
    Луиш Каштру

    «Лига чемпионов — самый сложный турнир в мире, который отличается от любой национальной лиги. Мы прекрасно понимаем, на каком уровне "Аталанта". Очень важно добыть здесь хороший результат. Надеюсь, мы уедем в хорошем настроении.

    "Аталанта" отличается от других. Отбирая мяч, они располагаются близко к нападению. Поэтому наша линия обороны должна быть к этому готова. Думаю, матч будет очень тактическим, ведь первый тур вышел неудачным для обеих команд. Нам нужно быть очень внимательными.

    У "Аталанты" много интересных качеств. Они очень энергично играют по всему полю, интересно строят атаки: нагружают фланги, потом переводят мяч в середину и отдают пас в свободную зону. Нам будет очень сложно, ведь соперники сразу после потери мяча включаются в прессинг.

    Малиновский — прекрасный игрок, которого мы хорошо знаем. Но пока неизвестно, кто будет играть — он, Пашалич или Гомес. Состав определяет Гасперини, а мы будем готовиться ко всем. В таких коротких соревнованиях, как групповой этап, практически каждый матч решающий. Эта встреча не определяющая, но негативный результат для одной из команд сделает решающим третий тур», — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?
  • 27/09/2019 в 11:59
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Брюгге»
  • 1.79
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Торпедо» хорошо выступить в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • На «Уралец-Арене» будет много заброшенных шайб
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Завладеет ли ЦСКА инициативой на старте игры?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 01:360
  • 11:04
    • «Кристал Пэлас» продолжает интересоваться Чаловым
  • 10:47
    • Касаткина пробилась в третий круг турнира в Пекине
  • 10:17
    • «Локомотив» продал все билеты на домашние матчи ЛЧ
    «Локомотив» Футбол РПЛ. ЦСКА вышел в лидеры, «Локо» победил «Зенит», «Спартак» проиграл «Оренбургу»Обзор матчей 11-го тура чемпионата России Вчера в 21:260
  • Экспресс дня

  • Сдержит ли «Локомотив» «Атлетико»?
  • 2.74
    •
  • 11:50
    • Луиш Каштру: «Шахтеру» будет очень сложно в поединке с «Аталантой»
  • 11:36
    • Тренер загребского «Динамо» намерен преподнести сюрприз «Ман Сити»
  • 11:21
    • Марсьяль не сыграет против АЗ в Лиге Европы
    Олег Кононов Футбол Нулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от КононоваРеакция спортивных СМИ на отставку главного тренера «Спартака» Вчера в 01:520
  • 10:01
    • Павлюченкова уступила Кенин во втором круге турнира в Пекине
  • 08:51
    • Петер Бос: «Байеру» будет противостоять весь «Ювентус», а не один Роналду
  • 08:35
    • Тияго Силва: У ПСЖ мотивация всегда одинаковая
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие