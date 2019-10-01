Луиш Каштру: «Шахтеру» будет очень сложно в поединке с «Аталантой»

Главный тренер донецкогоподелился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с итальянской

«Лига чемпионов — самый сложный турнир в мире, который отличается от любой национальной лиги. Мы прекрасно понимаем, на каком уровне "Аталанта". Очень важно добыть здесь хороший результат. Надеюсь, мы уедем в хорошем настроении.

"Аталанта" отличается от других. Отбирая мяч, они располагаются близко к нападению. Поэтому наша линия обороны должна быть к этому готова. Думаю, матч будет очень тактическим, ведь первый тур вышел неудачным для обеих команд. Нам нужно быть очень внимательными.

У "Аталанты" много интересных качеств. Они очень энергично играют по всему полю, интересно строят атаки: нагружают фланги, потом переводят мяч в середину и отдают пас в свободную зону. Нам будет очень сложно, ведь соперники сразу после потери мяча включаются в прессинг.

Малиновский — прекрасный игрок, которого мы хорошо знаем. Но пока неизвестно, кто будет играть — он, Пашалич или Гомес. Состав определяет Гасперини, а мы будем готовиться ко всем. В таких коротких соревнованиях, как групповой этап, практически каждый матч решающий. Эта встреча не определяющая, но негативный результат для одной из команд сделает решающим третий тур», — цитирует Каштру официальный сайт УЕФА. 0