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    «Кристал Пэлас» продолжает интересоваться Чаловым

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    «Кристал Пэлас» сохраняет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщает Evening Standard.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    По информации источника, покупка россиянина по-прежнему входит в планы главного тренера лондонской команды Роя Ходжсона.

    Не исключено, что клуб предпримет попытку подписать форварда «армейцев» во время зимнего трансферного окна.

    Напомним, в летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.

    Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «красно-синих» он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи. 0

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