«Кристал Пэлас» продолжает интересоваться Чаловым

сохраняет интерес к нападающему, сообщает Evening Standard.

По информации источника, покупка россиянина по-прежнему входит в планы главного тренера лондонской команды Роя Ходжсона.

Не исключено, что клуб предпримет попытку подписать форварда «армейцев» во время зимнего трансферного окна.

Напомним, в летом «Кристал Пэлас» предлагал за Чалова 23 миллиона фунтов, но получил отказ.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «красно-синих» он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых записал на свой счет четыре гола и две результативные передачи. 0