«Аталанта» — «Шахтер»: счет матча 1:2, обзор голов

Встреча группы C, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:2.
Уже на 16-й минуте итальянцы получили право на пробитие пенальти. Впрочем, Йосип Иличич не смог переиграть Андрея Пятова.
На 28-й минуте бергамцы все-таки добились своего, забив дебютный гол в Лиге чемпионов. Ханс Хатебур выполнил навес, Пятов ошибся на выходе, а Дуван Сапата головой поразил пустые ворота.
«Горняки» отыгрались за четыре минуты до перерыва. Алан Патрик сделал классный разрезной пас на Жуниора Мораеса, тот обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.
Победный гол «Шахтер» забил на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. В быстрой контратаке Додо сделал зрячий пас на Манора Соломона, который поразил чужие ворота с близкой дистанции.
По итогам двух сыгранных туров «Шахтер» набрал три очка. «Аталанта» обе свои встречи проиграла.
В следующем туре «Шахтер» дома сыграет с загребским «Динамо», а «Аталанта» отправится в гости к «Манчестер Сити». 0