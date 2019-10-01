«Аталанта» — «Шахтер»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпела поражение отв домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая прошла на «Сан-Сиро», завершилась со счетом 1:2.

Уже на 16-й минуте итальянцы получили право на пробитие пенальти. Впрочем, Йосип Иличич не смог переиграть Андрея Пятова.

На 28-й минуте бергамцы все-таки добились своего, забив дебютный гол в Лиге чемпионов. Ханс Хатебур выполнил навес, Пятов ошибся на выходе, а Дуван Сапата головой поразил пустые ворота.

«Горняки» отыгрались за четыре минуты до перерыва. Алан Патрик сделал классный разрезной пас на Жуниора Мораеса, тот обыграл вратаря и отправил мяч в сетку.

Победный гол «Шахтер» забил на пятой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. В быстрой контратаке Додо сделал зрячий пас на Манора Соломона, который поразил чужие ворота с близкой дистанции.

По итогам двух сыгранных туров «Шахтер» набрал три очка. «Аталанта» обе свои встречи проиграла.

Лига чемпионов. Группа C «Аталанта» (Италия) — «Шахтер Д» (Украина) — 1:2 (1:1) Голы: Сапата, 28 (1:0). Мораес, 41 (1:1). Соломон, 90+5 (1:2)Нереализованный пенальти: Иличич, 16 (вратарь)«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Муриэль, 68), Паломино, Хатебур (Гозенс, 57), Толой, Кастань, де Рон, Пашалич, Гомес, Иличич (Малиновский, 57), Сапата«Шахтер Д»: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 68), Марлос (Коноплянка, 85), Болбат (Додо, 90+3), Коваленко, МораесПредупреждения: Кривцов, 15. Степаненко, 35. Иличич, 44. Мораес, 45. де Рон, 49. Болбат, 64. Толой, 80. Малиновский, 90+2

В следующем туре «Шахтер» дома сыграет с загребским «Динамо», а «Аталанта» отправится в гости к «Манчестер Сити». 0