Влашич и Чалов — в старте ЦСКА на игру с «Уралом»

Стали известны стартовые составыи московскогона матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Емельянов, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Ароян, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Кухарчик, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 11:30 по мск.

С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0