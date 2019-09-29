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    Влашич и Чалов — в старте ЦСКА на игру с «Уралом»

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    Стали известны стартовые составы «Урала» и московского ЦСКА на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Емельянов, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

    Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Ароян, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Кухарчик, Погребняк.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Сантос, Нисимура.

    Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 29 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 11:30 по мск.

    С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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