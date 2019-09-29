«Урал» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата России 29 сентября 2019 года

В воскресенье, 29 сентября, в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги «Урал» на «Екатеринбург Арене» сыграет с московским ЦСКА. Игра начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Урал» — ЦСКА.

«Урал»

«Урал» после десяти туров разместился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 14 баллов, так же как еще три коллектива.

«Шмели» не проигрывают в последних трех играх кряду. Началась эта серия с виктории над «Спартаком» (2:1) в Москве, затем состоялась ничья с «Арсеналом» (1:1) в Туле, а накануне они обыграли второлиговый «Черноморец» (2:0) в Кубке страны.

В шести домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ «оранжево-черные» победили в трех из них, еще один матч свели вничью и дважды проиграли.

Отметим, что коллектив из Екатеринбурга является самой пропускающая командой Премьер-лиги (20 мячей). Средний показатель результативности в играх с участием «Урала» составляет 3,7 гола за матч.

ЦСКА

ЦСКА после поражения в дерби от «Спартака» (1:2) еще в середине августа, затем в матчах чемпионата России только побеждает, выиграв четыре игры кряду.

«Армейцы» в этот период положили на лопатки «Ахмат» (3:0), тульский «Арсенал» (2:1), «Тамбов» (2:0) и «Краснодар» (3:2). В промежутке последних соперников «красно-синие» в гостях разгромно проиграли болгарскому «Лудогорцу» (1:5) в ЛЕ.

Благодаря победной серии и осечки конкурентов, москвичи поднялись с 22 баллами на второе место в турнирной таблице первенства, уступая лишь «Зениту» всего одно очко.

Все прогнозы на футбол

В середине недели ЦСКА также играл в Кубке России, где на стадии 1/16 финала легко разделался со второлиговой «Аланией» — 3:1.

В прошлом сезоне ЦСКА дважды обыграл «Урал»: 4:0 — дома и 1:0 — в гостях. Также отметим, что уральцы последний раз забивали в ворота «армейцев» аж в 2015 году.

Прогноз на «Урал» — ЦСКА

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.90, победа «Урала» — 4.10, ничья — 3.70.

Учитывая, что москвичи будут играть с самой пропускной командой РПЛ предлагаем поставить — ИТ 2 более 1,5 гола. Также можно еще сделать ставку на победу москвичей, которые в случае потери очков «Зенитом» могут захватить лидерство в РПЛ. 0