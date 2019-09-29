ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рияд Марез и Кевин де БрейнеНовый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
  • 16:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й
  • 15:56
    • «Рубин» и «Уфа» голов не забили
  • 15:40
    • Мельгарехо сыграет против «Оренбурга» с первых минут
  • 15:29
    • «Наполи» обыграл «Брешию», несмотря на гол Балотелли
  • 13:23
    • ЦСКА в Екатеринбурге разгромил «Урал»
    Все новости спорта

    «Томь» обыграла «Чайку» в матче ФНЛ

    «Томь» — «Чайка»: счет матча 3:1, обзор голов

    ФНЛ Футбол России Томь Чайка Енисей Мордовия Календарь ФНЛ
    «Томь» одержала победу над «Чайкой» в домашнем матче 15-го тура первенства ФНЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Томске, завершилась со счетом 3:1.

    В составе победителей голами отметились Ислам Тлупов (21 минута), Максим Житнев (72) и Николай Калинский (82).

    У проигравших гол на счету Ильи Белоуса (42). С 13-й минуты гости играли вдесятером после удаления Андрея Павленко.

    В турнирной таблице ФНЛ «Томь» занимает шестое место (23 очка), а «Чайка» — десятое (18 очков).

    В еще одной встрече «Енисей» одолел «Мордовию» — 2:1. Для красноярцев это первая победа с начала июля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
  • 04:20
    •
  • Прогноз
  • «Ротор» — «СКА-Хабаровск»
  • 1.97
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Спартак» серию поражений в РПЛ?
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • В Дюссельдорфе команды не будут отсиживаться в защите
  • «Фортуна» — «Фрайбург». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • «Ротор» не даст «СКА-Хабаровску» обойти себя
  • «Ротор» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гжегож Крыховяк Футбол Крыховяк и VAR помогли «Локомотиву» вернуть чемпионскую интригуРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Локомотива» над «Зенитом» 02:130
  • 16:53
    • «Эйбар» нанес поражение «Сельте»
  • 16:35
    • «Томь» обыграла «Чайку» в матче ФНЛ
  • 16:16
    • «Витесс» Слуцкого вдесятером одолел «Валвейк»
    «Динамо» — «Ростов» Футбол Камнем на дно. «Динамо» получило очередную пробоину в РостовеТретье подряд поражение «Динамо» — в нашем обзоре прессы 01:390
  • Экспресс дня

  • Сравняется ли «Краснодар» по очкам с лидерами РПЛ?
  • 2.64
    •
  • 15:05
    • «Вальядолид» прервал пятиматчевую серию без побед
  • 13:09
    • Марков сыграет в атаке «Рубина» в матче с «Уфой»
  • 12:09
    • «Луч» во Владивостоке уступил «Чертаново»
    «Локомотив» Футбол РПЛ. ЦСКА вышел в лидеры, «Локо» победил «Зенит», «Ростов» разгромил «Динамо»Обзор матчей 11-го тура чемпионата России 15:590
  • 11:46
    • Леонарду Жардим: «Монако» провел встречу против «Бреста» на высоком уровне
  • 11:29
    • Гвардиола: «Ман Сити» не мог себе позволить потерять очки в игре с «Эвертоном»
  • 11:14
    • Кузнецова проиграла на старте турнира в Китае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие