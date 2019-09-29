«Томь» — «Чайка»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча
ФК «Томь»
Встреча, которая прошла в Томске, завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Ислам Тлупов (21 минута), Максим Житнев (72) и Николай Калинский (82).
У проигравших гол на счету Ильи Белоуса (42). С 13-й минуты гости играли вдесятером после удаления Андрея Павленко.
В турнирной таблице ФНЛ «Томь» занимает шестое место (23 очка), а «Чайка» — десятое (18 очков).
В еще одной встрече «Енисей» одолел «Мордовию» — 2:1. Для красноярцев это первая победа с начала июля. 0