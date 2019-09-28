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    «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» может быть отстранен от розыгрыша Кубка английской лиги, сообщает The Sun.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    Как передает источник, поводом для этого стал выход одного из игроков в матче третьего раунда с «МК Донс» (2:0). Предположительно, он не соответствовал критериям, заявленным в регистрации. Имя футболиста не сообщается.

    «Клуб знает о возможной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы установить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», — сообщили в пресс-службе мерсисайдцев.

    Если вина клуба будет доказана, команда Юргена Клоппа покинет турнир. В 1/8 финала соперником «красных» должен быть «Арсенал». 0

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