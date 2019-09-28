«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги

может быть отстранен от розыгрыша Кубка английской лиги, сообщает The Sun.

Как передает источник, поводом для этого стал выход одного из игроков в матче третьего раунда с «МК Донс» (2:0). Предположительно, он не соответствовал критериям, заявленным в регистрации. Имя футболиста не сообщается.

«Клуб знает о возможной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими органами власти, чтобы установить факты по этому вопросу, и не будем делать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен», — сообщили в пресс-службе мерсисайдцев.

Если вина клуба будет доказана, команда Юргена Клоппа покинет турнир. В 1/8 финала соперником «красных» должен быть «Арсенал». 0