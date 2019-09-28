У «Торпедо» нет задачи выхода в РПЛ, заявил Лебеденко

Нападающийоценил уверенное выступление команды в нынешнем сезоне в ФНЛ.

«Под этим результатом лежит огромная работа всех футболистов, тренерского, административного и руководящего штабов. Работает целая команда, каждый делает то, что от него требуется, как единый механизм, как шестеренки. Мы делаем все для результата. Мы реально много работаем и на тренировках, вне поля и будем стараться прибавлять.

Выход в РПЛ? Выигрывать всегда приятно. Нельзя устать от побед, можно устать от поражений. Мы делаем свое дело и не смотрим, как будет дальше. Задачи действительно нет, она не объявлена. Тем не менее стараемся побеждать и идти от игры "Торпедо" к игре», — цитируют Лебеденко «Известия».

В 14 стартовых матчах первенства первого дивизиона торпедовцы проиграли лишь однажды и с 37 очками возглавляют турнирную таблицу. 0