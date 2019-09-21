«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: счет матча 8:0, обзор голов

дома разгромилсо счетом 8:0 (5:0) в матче шестого тура английской Премьер-лиги.

Хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте — отличился полузащитник Давид Сильва. К 18-й минуте счет был уже 5:0 в пользу «горожан», авторами голов стали нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Рияд Марез и Бернарду Силва, а также защитник Николас Отаменди.

Во второй половине матча Бернарду Силва забил еще два мяча в ворота гостей. На последних минутах встречи забитым мячом также отметился бельгиец Кевин де Брюйне.

Отметим, что эта победа стала самой крупной в истории «Манчестер Сити» в АПЛ.

После этого матча «Ман Сити» (13 очков) укрепился на 2-й строчке в турнирной таблице АПЛ, а «Уотфорд» (2 балла) обосновался на 20-м месте.

В следующем туре 28 сентября команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Эвертоном», а «Уотфорд» сыграет с «Вулверхэмптоном».