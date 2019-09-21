«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: счет матча 8:0, обзор голов

«Манчестер Сити»
дома разгромил «Уотфорд»
со счетом 8:0 (5:0) в матче шестого тура английской Премьер-лиги.
Хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте — отличился полузащитник Давид Сильва. К 18-й минуте счет был уже 5:0 в пользу «горожан», авторами голов стали нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Рияд Марез и Бернарду Силва, а также защитник Николас Отаменди.
Во второй половине матча Бернарду Силва забил еще два мяча в ворота гостей. На последних минутах встречи забитым мячом также отметился бельгиец Кевин де Брюйне.
Отметим, что эта победа стала самой крупной в истории «Манчестер Сити» в АПЛ.
После этого матча «Ман Сити» (13 очков) укрепился на 2-й строчке в турнирной таблице АПЛ, а «Уотфорд» (2 балла) обосновался на 20-м месте.
В следующем туре 28 сентября команда Хосепа Гвардиолы встретится с «Эвертоном», а «Уотфорд» сыграет с «Вулверхэмптоном».
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Чемпионат Англии Премьер-лига 6-й тур
«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 8:0 (5:0)
Голы: Сильва, 1 (1:0). Агуэро, 7 — с пенальти (2:0). Махрез, 12 (3:0). Бернарду Силва, 15 (4:0). Отаменди, 18 (5:0). Бернарду Силва, 48 (6:0). Бернарду Силва, 60 (7:0). Де Брейне, 85 (8:0)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Гарсия, 63), Уокер (Жоау Канселу, 54), Менди (Анхелиньо, 46), Сильва, Фернандинью, Де Брейне, Эрнандес, Агуэро, Махрез, Бернарду Силва«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кико Фемения, Доусон, Холевас, Фулькье (Перейра, 33), Капуэ, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59), Деулофеу (Грэй, 77)Предупреждения: Бернарду Силва, 19. Деулофеу, 59. Кико Фемения, 60. Анхелиньо, 81