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    Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Вероной»

    «Ювентус» — «Верона»: счет матча 2:1, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Ювентус Верона Календарь Серии А
    «Ювентус» в матче четвертого тура итальянской Серии А дома обыграл «Верону» со счетом 2:1 (1:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 20-й минуте, не сумев реализовать пенальти, гости все же вышли вперед благодаря голу полузащитника Мигела Велозу. Спустя 11 минут «бьянконери» восстановили равенство в счёте усилиями хавбека Аарона Рэмси.

    Во втором тайме итоговый счет установил Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти на 49-й минуте.

    После этой победы «Ювентус» (10 очков) снова вышел на 1-е место в турнирной таблице серии А, а «Верона» (12) опустилась на 12-ю строчку.

    В следующем туре 24 сентября команда Маурицио Сарри сыграет в гостях у клуба «Брешиа», а «Верона» примет «Удинезе».

    Чемпионат Италии Серия А 4-й тур
    «Ювентус» — «Верона» — 2:1 (1:1)
    Голы: Мигел Велозу, 20 (0:1). Рэмси, 31 (1:1). Криштиану Роналду, 49 — с пенальти (2:1)Нереализованный пенальти: Ди Кармине, 20 (мимо)«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Сандру, Мерих Демирал, Матюиди, Рэмси (Хедира, 61), Бентанкур (Пьянич, 51), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 72)«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Пессина, 59), Дзакканьи (Тутино, 73), Амрабат (Паццини, 85), Ди КарминеПредупреждения: Кумбулла, 16. Ррахмани, 28. Фараони, 34Удаление: Кумбулла, 90+4
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