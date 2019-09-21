«Ювентус» — «Верона»: счет матча 2:1, обзор голов

в матче четвертого тура итальянской Серии А дома обыгралсо счетом 2:1 (1:1).

На 20-й минуте, не сумев реализовать пенальти, гости все же вышли вперед благодаря голу полузащитника Мигела Велозу. Спустя 11 минут «бьянконери» восстановили равенство в счёте усилиями хавбека Аарона Рэмси.

Во втором тайме итоговый счет установил Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти на 49-й минуте.

После этой победы «Ювентус» (10 очков) снова вышел на 1-е место в турнирной таблице серии А, а «Верона» (12) опустилась на 12-ю строчку.

В следующем туре 24 сентября команда Маурицио Сарри сыграет в гостях у клуба «Брешиа», а «Верона» примет «Удинезе».