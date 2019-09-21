«Ювентус» — «Верона»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/juventusfc
На 20-й минуте, не сумев реализовать пенальти, гости все же вышли вперед благодаря голу полузащитника Мигела Велозу. Спустя 11 минут «бьянконери» восстановили равенство в счёте усилиями хавбека Аарона Рэмси.
Во втором тайме итоговый счет установил Криштиану Роналду, который успешно реализовал пенальти на 49-й минуте.
После этой победы «Ювентус» (10 очков) снова вышел на 1-е место в турнирной таблице серии А, а «Верона» (12) опустилась на 12-ю строчку.
В следующем туре 24 сентября команда Маурицио Сарри сыграет в гостях у клуба «Брешиа», а «Верона» примет «Удинезе».
Чемпионат Италии Серия А 4-й тур
«Ювентус» — «Верона» — 2:1 (1:1)
Голы: Мигел Велозу, 20 (0:1). Рэмси, 31 (1:1). Криштиану Роналду, 49 — с пенальти (2:1)Нереализованный пенальти: Ди Кармине, 20 (мимо)«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Сандру, Мерих Демирал, Матюиди, Рэмси (Хедира, 61), Бентанкур (Пьянич, 51), Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 72)«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Пессина, 59), Дзакканьи (Тутино, 73), Амрабат (Паццини, 85), Ди КарминеПредупреждения: Кумбулла, 16. Ррахмани, 28. Фараони, 34Удаление: Кумбулла, 90+4