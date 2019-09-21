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    «Атлетико» не сумел обыграть «Сельту» на «Ванда Метрополитано»

    «Атлетико» — «Сельта»: счет матча 0:0

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    В пятом туре испанской Примеры «Атлетико» принимал «Сельту».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Матч состоялся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счетом 0:0.

    Футболисты «Атлетико» нанесли за матч 20 ударов и подали 13 угловых, но это не привело к взятию ворот.

    «Матрасники» с 10 очками занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» (5) идет 14-й.

    В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях против «Майорки» 25 сентября. «Сельта» днем позже примет дома «Эспаньол».

    Чемпионат Испании Ла Лига 5-й тур
    «Атлетико» — «Сельта» — 0:0
    «Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Партей, 60), Диегу Коста, Корреа (Витоло, 60), Жоау Феликс (Мората, 69)«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья, Суарес (Мендес, 73), Окай Йокушлу (Шейх, 66), Лоботка, Аспас (Систо, 88), МинаПредупреждения: Айду, 45. Аспас, 63. Коке, 75. Бланко, 77. Сауль, 81. Шейх, 90+1
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