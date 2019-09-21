«Атлетико» — «Сельта»: счет матча 0:0

В пятом туре испанской Примерыпринимал

Матч состоялся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершился со счетом 0:0.

Футболисты «Атлетико» нанесли за матч 20 ударов и подали 13 угловых, но это не привело к взятию ворот.

«Матрасники» с 10 очками занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Сельта» (5) идет 14-й.

В следующем туре «Атлетико» сыграет в гостях против «Майорки» 25 сентября. «Сельта» днем позже примет дома «Эспаньол».