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    Евсеев не заметил явных атак на ворота «Уфы»

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в десятом туре чемпионата России.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Победили за счет игры, за счет самоотдачи. Как еще обыгрывать? Только так. Мы гол забили. Это мы и наигрывали.

    Соперник проигрывал, пытался отыграться. Естественно, большую часть второго тайма мы оборонялись. Соперник создавал давление, но где-то помог вратарь, где-то повезло. Но не было явных атак на наши ворота.

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