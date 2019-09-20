Евсеев не заметил явных атак на ворота «Уфы»

Главный тренер «Уфы»прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в десятом туре чемпионата России.

«Победили за счет игры, за счет самоотдачи. Как еще обыгрывать? Только так. Мы гол забили. Это мы и наигрывали.

Соперник проигрывал, пытался отыграться. Естественно, большую часть второго тайма мы оборонялись. Соперник создавал давление, но где-то помог вратарь, где-то повезло. Но не было явных атак на наши ворота.

Подождите поздравлять с победой. Обыграли "Ростов": два слова об "Уфе", пятьдесят — о "Ростове". Обыграли "Зенит": два слова об "Уфе", двести — о "Зените". Теперь победили "Спартак". Снова будет два слова о нас», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0