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    «Спартак» проиграл третий подряд матч в РПЛ

    «Уфа» — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» в выездном матче десятого тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Подопечные Вадима Евсеева вышли на 13-й минуте. Александр Сухов сделал передачу вперед на Вячеслава Кротова, тот с правого края ворвался в штрафую и прострелил во вратарскую, а Николай Рассказов срезал мяч в свои ворота.

    На 30-й минуте Рассказов едва не срезал второй мяч в свои ворота, но в этот раз мяч от его головы угодил в штангу.

    В целом «красно-белые» владели инициативой, но отыграться не сумели. Для них это уже третье подряд поражение в чемпионате России.

    РПЛ. 10-й тур
    «Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0)
    Гол: Рассказов, 13 — в свои ворота«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко, Никитин, Круговой, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин, Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65)«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Айртон, З.Бакаев, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69)Предупреждения: Жиго, 16. Тилль, 26. Гулиев, 33. Шюррле, 72. Табидзе, 74. Тил, 79. Кутепов, 86

    В турнирной таблице РПЛ «Уфа» поднялась на шестое место (14 очков), а «Спартак» опустился на седьмое (14 очков). 0

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