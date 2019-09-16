Стали известны пары клубного чемпионата мира

В декабре этого года Катар примет клубный чемпионат мира. Сегодня состоялась жеребьевка турнира.

Отмечается, что в первом раунде катарский клуб «Аль-Садд» сыграет против «Ианген». «Ианген» является представителем Конфедерации футбола Океании. Победитель этой пары встретится с «Монтерреем».

Также во втором раунде тунисский клуб «Эсперанс» проведет встречу с командой, которая выиграет азиатскую Лигу чемпионов. Соперник станет известен в ноябре.

«Ливерпулю» предстоит матч против победителя пары, в которой присутствует «Монтеррей». Напомним, что это будет уже полуфинальная стадия турнира. Также сильнейшая команда Кубка Либертадорес будет играть против победителя пары с участием клуба «Эсперанс». 0