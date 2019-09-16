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    Стали известны пары клубного чемпионата мира

    ФИФА
    В декабре этого года Катар примет клубный чемпионат мира. Сегодня состоялась жеребьевка турнира.

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    Отмечается, что в первом раунде катарский клуб «Аль-Садд» сыграет против «Ианген». «Ианген» является представителем Конфедерации футбола Океании. Победитель этой пары встретится с «Монтерреем».

    Также во втором раунде тунисский клуб «Эсперанс» проведет встречу с командой, которая выиграет азиатскую Лигу чемпионов. Соперник станет известен в ноябре.

    «Ливерпулю» предстоит матч против победителя пары, в которой присутствует «Монтеррей». Напомним, что это будет уже полуфинальная стадия турнира. Также сильнейшая команда Кубка Либертадорес будет играть против победителя пары с участием клуба «Эсперанс». 0

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