«Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду»

Фрагмент матча
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В составе победителей голами отметились Мартин Эдегор (58-я минута) и Начо Монреаль (61).
«Реал Сосьедад» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Атлетико», имея в активе десять очков, занимает первое место.
В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Сельты», а «Реал Сосьедад» в гостях встретится с «Эспаньолом».
Примера. 4-й тур
«Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 2:0 (0:0)
Голы: Эдегор, 58 (1:0). Монреаль, 61 (2:0)«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Д.Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Порту (Сурутуса, 83), Мерино (Янузай, 83), Субельдия, Эдегор, Оярсабаль, Исак (Виллиан Жозе, 73)«Атлетико»: Облак (Адан, 66), Савич, Триппьер, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Диегу Коста, Витоло, Лемар (М.Льоренте, 46), Жоау Феликс (Корреа, 57)Предупреждения: Субельдия, 45. Триппьер, 51. М.Льоренте, 60. Диегу Коста, 69