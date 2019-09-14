«Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду»

Мадридскийпотерпел поражение от(0:2) в выездном матче 4-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голами отметились Мартин Эдегор (58-я минута) и Начо Монреаль (61).

«Реал Сосьедад» набрал семь очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Атлетико», имея в активе десять очков, занимает первое место.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Сельты», а «Реал Сосьедад» в гостях встретится с «Эспаньолом».