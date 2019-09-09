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    Сборная России вырвала победу у Казахстана

    Россия — Казахстан: счет матча 1:0, обзор гола

    Евро-2020 Сборная России Футбол России Сборная Бельгии
    Сборная России одержала домашнюю победу над командой Казахстана (1:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 89-й минуте. Головин со стандарта от левой бровки выполнил подачу к вратарской, Марио Фернандес выпрыгнул и головой пробил — мяч от рук вратаря залетел в ворота.

    Россияне после этой встречи набрали 15 очков, сохранив отставание от бельгийцев в 3 очка. Казахстан с 7 очками остался на третьей строчке.

    10 октября коллектив Станислава Черчесова в «Лужниках» примет Шотландию. В этот же день Казахстан дома сыграет с Кипром.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
    Россия — Казахстан — 1:0 (0:0)
    Гол: Марио Фернандес, 89Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Миранчук (Ионов, 57), Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), ДзюбаКазахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Жуков (Исламхан, 61), Федин (Мужиков, 77), Шомко, Щеткин (Аймбетов, 90)

    В другом матче группы I сборная Бельгии на выезде разгромила команду Шотландии со счетом 4:0.

    Бельгийцы открыли счет на 9-й минуте. Мертенс со своей половины поля сделал пас слева на ход Де Брёйне. Кевин вошёл в штрафную площадь и покатил мяч направо на одинокого Лукаку, который уверенно пробил мимо Маршалла.

    На 24-й минуте Де Брёйне разыграл угловой с Менье. Кевин навесил к воротам после борьбы на фланге, где Томас Вермален всех опередил и ногой переправил мяч в ворота ногой.

    На 32-й минуте Де Брёйне от углового флага навесил точно на голову Алдервейрелда. Тоби головой с восьми метров пробил в перекладину, от которой мяч отскочил за линию ворот.

    А на 82-й минуте Лукаку справа обыграл О'Доннелла и выдал великолепный пас налево на Де Брёйне. Кевин с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.

    Команда Роберто Мартинеса одержала шестую подряд победу в шести матчах, занимая с 18 очками первую строчку в группе. В следующем туре 10 октября бельгийцы дома примут сборную Сан-Марино.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
    Шотландия — Бельгия — 0:4 (0:3)
    Голы: Лукаку, 9 (0:1). Фермален, 24 (0:2). Алдервейрелд, 32 (0:3). Де Брейне, 82 (0:4)Шотландия: Маршалл, Малгрю, Купер, Робертсон, О`Доннел, Снодграсс, Макгрегор (Армстронг, 68), Маклин, Кристи (Макгинн, 86), Мактоминэй, Филлипс (Расселл, 77)Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Де Брейне, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), Тилеманс (Версхарен, 86), Мертенс, ЛукакуПредупреждения: О`Доннел, 59. Мактоминэй, 61. Фермален, 79

    Еще в одном матче сборная Сан-Марино на своем поле уступила команде Кипра со счетом 0:4.

    Дублем в составе победителей отметился Янис Кусулос, поразивший ворота соперника на 2-й и 73-й минуте, еще по голу забили Фотис Папулис (32-я минута) и Костакис Артиматас (75).

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
    Сан-Марино — Кипр — 0:4 (0:2)
    Голы: Кусулос, 2 (0:1). Папулис, 39 (0:2). Кусулос, 73 (0:3). Артиматас, 75 (0:4)Сан-Марино: Бенедеттини, Симончини, Ф.Витаиоли, Грандони, Д`Аддарио, Гасперони (Чеволи, 61), А.Голинуччи, Лунадеи, М.Витаиоли (Хирш, 61), Томассини (Нанни, 62), БерардиКипр: Панаи, Н.Иоанну, Лаифис, Кусулос, Артиматас, Кириаку, Шполярич (М.Иоанну, 62), Кости, Сотириу, Папулис (Георгиу, 46), Питтас (Кастанос, 74)Предупреждение: Ф.Витаиоли, 72
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