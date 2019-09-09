Россия — Казахстан: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч был забит на 89-й минуте. Головин со стандарта от левой бровки выполнил подачу к вратарской, Марио Фернандес выпрыгнул и головой пробил — мяч от рук вратаря залетел в ворота.
Россияне после этой встречи набрали 15 очков, сохранив отставание от бельгийцев в 3 очка. Казахстан с 7 очками остался на третьей строчке.
10 октября коллектив Станислава Черчесова в «Лужниках» примет Шотландию. В этот же день Казахстан дома сыграет с Кипром.
В другом матче группы I сборная Бельгии на выезде разгромила команду Шотландии со счетом 4:0.
Бельгийцы открыли счет на 9-й минуте. Мертенс со своей половины поля сделал пас слева на ход Де Брёйне. Кевин вошёл в штрафную площадь и покатил мяч направо на одинокого Лукаку, который уверенно пробил мимо Маршалла.
На 24-й минуте Де Брёйне разыграл угловой с Менье. Кевин навесил к воротам после борьбы на фланге, где Томас Вермален всех опередил и ногой переправил мяч в ворота ногой.
На 32-й минуте Де Брёйне от углового флага навесил точно на голову Алдервейрелда. Тоби головой с восьми метров пробил в перекладину, от которой мяч отскочил за линию ворот.
А на 82-й минуте Лукаку справа обыграл О'Доннелла и выдал великолепный пас налево на Де Брёйне. Кевин с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.
Команда Роберто Мартинеса одержала шестую подряд победу в шести матчах, занимая с 18 очками первую строчку в группе. В следующем туре 10 октября бельгийцы дома примут сборную Сан-Марино.
Еще в одном матче сборная Сан-Марино на своем поле уступила команде Кипра со счетом 0:4.
Дублем в составе победителей отметился Янис Кусулос, поразивший ворота соперника на 2-й и 73-й минуте, еще по голу забили Фотис Папулис (32-я минута) и Костакис Артиматас (75).