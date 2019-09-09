Россия — Казахстан: счет матча 1:0, обзор гола

и одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

Единственный мяч был забит на 89-й минуте. Головин со стандарта от левой бровки выполнил подачу к вратарской, Марио Фернандес выпрыгнул и головой пробил — мяч от рук вратаря залетел в ворота.

Россияне после этой встречи набрали 15 очков, сохранив отставание от бельгийцев в 3 очка. Казахстан с 7 очками остался на третьей строчке.

10 октября коллектив Станислава Черчесова в «Лужниках» примет Шотландию. В этот же день Казахстан дома сыграет с Кипром.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I Россия — Казахстан — 1:0 (0:0) Гол: Марио Фернандес, 89Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Миранчук (Ионов, 57), Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), ДзюбаКазахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Жуков (Исламхан, 61), Федин (Мужиков, 77), Шомко, Щеткин (Аймбетов, 90)

В другом матче группы I сборная Бельгии на выезде разгромила команду Шотландии со счетом 4:0.

Бельгийцы открыли счет на 9-й минуте. Мертенс со своей половины поля сделал пас слева на ход Де Брёйне. Кевин вошёл в штрафную площадь и покатил мяч направо на одинокого Лукаку, который уверенно пробил мимо Маршалла.

На 24-й минуте Де Брёйне разыграл угловой с Менье. Кевин навесил к воротам после борьбы на фланге, где Томас Вермален всех опередил и ногой переправил мяч в ворота ногой.

На 32-й минуте Де Брёйне от углового флага навесил точно на голову Алдервейрелда. Тоби головой с восьми метров пробил в перекладину, от которой мяч отскочил за линию ворот.

А на 82-й минуте Лукаку справа обыграл О'Доннелла и выдал великолепный пас налево на Де Брёйне. Кевин с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.

Команда Роберто Мартинеса одержала шестую подряд победу в шести матчах, занимая с 18 очками первую строчку в группе. В следующем туре 10 октября бельгийцы дома примут сборную Сан-Марино.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I Шотландия — Бельгия — 0:4 (0:3) Голы: Лукаку, 9 (0:1). Фермален, 24 (0:2). Алдервейрелд, 32 (0:3). Де Брейне, 82 (0:4)Шотландия: Маршалл, Малгрю, Купер, Робертсон, О`Доннел, Снодграсс, Макгрегор (Армстронг, 68), Маклин, Кристи (Макгинн, 86), Мактоминэй, Филлипс (Расселл, 77)Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Менье (Раман, 90), Дендонкер, Де Брейне, Шадли (Феррейра-Карраско, 77), Тилеманс (Версхарен, 86), Мертенс, ЛукакуПредупреждения: О`Доннел, 59. Мактоминэй, 61. Фермален, 79

Еще в одном матче сборная Сан-Марино на своем поле уступила команде Кипра со счетом 0:4.

Дублем в составе победителей отметился Янис Кусулос, поразивший ворота соперника на 2-й и 73-й минуте, еще по голу забили Фотис Папулис (32-я минута) и Костакис Артиматас (75).