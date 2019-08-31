«Уфа» — «Оренбург»: составы, онлайн, прогноз

Объявлены стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.

«Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе.

Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

Уфимская команда с 10 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» разместился на последней 16-й строчке, имея в активе два балла.

С прогнозом на этом поединок можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0