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    «Уфа» — «Оренбург»: стартовые составы команд

    «Уфа» — «Оренбург»: составы, онлайн, прогноз

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    Объявлены стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа» — «Оренбург»: стартовые составы команд
    «Уфа» — «Оренбург»: стартовые составы команд

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Бизяк, Гиоргобиани.

    «Оренбург»: Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Афонин, Аюпов, Мишкич, Шкофлек, Деспотович, Фамейе.

    Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

    Уфимская команда с 10 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» разместился на последней 16-й строчке, имея в активе два балла.

    С прогнозом на этом поединок можно ознакомиться здесь. Следить за ходом игры — тут. 0

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