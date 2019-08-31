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    Сбавит ли «Уфа» обороты?

    «Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата России 31 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Оренбург
    Прогноз на «Уфа» — «Оренбург»
    Сильвестр Игбун
    В субботу, 31 августа, в восьмом туре российской Премьер-лиги «Тамбов» на стадионе «Нефтяник» сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток будет дан в 11:30 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 2.90
  • 2
  • 3.90
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    «Уфа»

    «Уфа» после семи туров набрала десять очков и с таким количеством баллов расположилась на восьмой строке в турнирной таблице РПЛ, опережая опасную зону на четыре пункта.

    «Горожане» проводят хороший отрезок, в активе две подряд победы, причем над соперниками, которые претендуют на самые высокие места: «Ростовом» (2:0) и «Зенитом» (1:0).

    До этого башкирский коллектив также победил дома «Крылья Советов» (2:1), а вот выездные поединки принесли только одно очко. Расписали уфимцы мировую с ФК «Сочи» (0:0) и проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1).

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    • Домашние встречи в текущем чемпионате «Уфа» проводит очень сильно. После поражения от «Краснодара» (2:3), затем башкирцы выиграли три игры кряду, разница мячей — 7:4.

    «Оренбург»

    «Оренбург» — аутсайдер текущего чемпионата России. Команда после семи матчей набрала только два очка и замыкает турнирку РПЛ.

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    Эти два балла «газовики» набрали в домашних поединках с новичками «вышки», с которыми, судя по всему, им придется вести борьбу за выживание в этом сезоне.

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    С «Тамбовом» «бело-синие» сыграли 2:2, уступая до 74-й минуты встречи в два мяча, а с «Сочи» было 1:1, где хозяева не смогли удержать победный счет.

    Примечательно, что все выездные игры в текущем чемпионате России «Оренбург» проиграл с одинаковым результатом — 1:2.

    В прошлом сезоне «Оренбург» дважды «всухую» обыграл «Уфу». На своем поле выиграл 1:0, а на выезде праздновал победу со счетом 2:0.

    Прогноз на «Уфа» — «Оренбург»

    «Уфа» выступает в этом матче безусловным фаворитом, но не думаем, что после двух ярких побед ей будет легко добиться результата с аутсайдером. Рискнем поставить — обе забьют. 0

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    «Уфа» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата России 31 августа 2019 года. Прогноз на «Уфа» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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