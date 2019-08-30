Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Стал известен обновленный рейтинг коэффициентов УЕФА после раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По итогам недели Россия осталась на шестом месте, но Португалия, идущая седьмой, сократила отставание на 0,4 балла.

Напомним, что «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» (1:2) в Лиге чемпионов, а «Спартак» проиграл «Браге» (1:2) в Лиге Европы. В то же время португальская «Витория» победила румынский «Стяуа» (1:0).

От России в групповом этапе еврокубков сыграют четыре команды. В Лиге чемпионов выступят «Зенит» и «Локомотив», в Лиге Европы — ЦСКА и «Краснодар». Португалия имеет пятерых представителей в еврокубках: «Бенфику» в Лиге чемпионов, а также «Порту», «Спортинг», «Брагу» и «Виторию» в Лиге Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 86,426

2. Англия — 75,033

3. Германия — 59,070

4. Италия — 58,510

5. Франция — 50,248

6. Россия — 42,716

7. Португалия — 42,049

8. Бельгия — 33,700

9. Украина — 30,700

10. Турция — 30,400. 0