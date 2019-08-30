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    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

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    Стал известен обновленный рейтинг коэффициентов УЕФА после раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Бруну Фернандеш из «Спортинга»
    Бруну Фернандеш из «Спортинга»

    По итогам недели Россия осталась на шестом месте, но Португалия, идущая седьмой, сократила отставание на 0,4 балла.

    Напомним, что «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» (1:2) в Лиге чемпионов, а «Спартак» проиграл «Браге» (1:2) в Лиге Европы. В то же время португальская «Витория» победила румынский «Стяуа» (1:0).

    От России в групповом этапе еврокубков сыграют четыре команды. В Лиге чемпионов выступят «Зенит» и «Локомотив», в Лиге Европы — ЦСКА и «Краснодар». Португалия имеет пятерых представителей в еврокубках: «Бенфику» в Лиге чемпионов, а также «Порту», «Спортинг», «Брагу» и «Виторию» в Лиге Европы.

    Таблица коэффициентов УЕФА

    1. Испания — 86,426
    2. Англия — 75,033
    3. Германия — 59,070
    4. Италия — 58,510
    5. Франция — 50,248
    6. Россия — 42,716
    7. Португалия — 42,049
    8. Бельгия — 33,700
    9. Украина — 30,700
    10. Турция — 30,400. 0

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