Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам недели Россия осталась на шестом месте, но Португалия, идущая седьмой, сократила отставание на 0,4 балла.
Напомним, что «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» (1:2) в Лиге чемпионов, а «Спартак» проиграл «Браге» (1:2) в Лиге Европы. В то же время португальская «Витория» победила румынский «Стяуа» (1:0).
От России в групповом этапе еврокубков сыграют четыре команды. В Лиге чемпионов выступят «Зенит» и «Локомотив», в Лиге Европы — ЦСКА и «Краснодар». Португалия имеет пятерых представителей в еврокубках: «Бенфику» в Лиге чемпионов, а также «Порту», «Спортинг», «Брагу» и «Виторию» в Лиге Европы.
Таблица коэффициентов УЕФА
1. Испания — 86,426
2. Англия — 75,033
3. Германия — 59,070
4. Италия — 58,510
5. Франция — 50,248
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 42,049
8. Бельгия — 33,700
9. Украина — 30,700
10. Турция — 30,400. 0