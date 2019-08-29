«Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лионом», «Локо» — с «Ювентусом» и «Атлетико»

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20
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Она принесла следующие результаты:
Группа А: ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»
Группа В: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»
Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер» Донецк, «Динамо» Загреб, «Аталанта»
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»
Первый тур состоится 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет 30 мая в Стамбуле. 0