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    «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лионом», «Локо» — с «Ювентусом» и «Атлетико»

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    В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

    Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20
    Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20

    Она принесла следующие результаты:

    Группа А: ПСЖ, «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

    Группа В: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

    Группа С: «Манчестер Сити», «Шахтер» Донецк, «Динамо» Загреб, «Аталанта»

    Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

    Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

    Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»

    Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»

    Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

    Первый тур состоится 17-18 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет 30 мая в Стамбуле. 0

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