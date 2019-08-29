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    Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

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    По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов стали известны все участники группового этапа.

    Клас-Ян Хунтелар
    Клас-Ян Хунтелар

    32 команды разделены на четыре корзины перед жеребьевкой, которая пройдет 29 августа и начнется в 19:00 мск.

    Россию на данном этапе представят два клуба: «Зенит» из первой корзины и «Локомотив» из четвертой корзины.

    Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Зенит» (Россия).

    Корзина 2: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).

    Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).

    Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция). 0

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