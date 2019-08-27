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    Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл на месяц из-за травмы

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу выбыл минимум на месяц из-за травмы, сообщает Talksport.com.

    Люк Шоу
    Люк Шоу

    Он травмировал подколенное сухожилие в матче третьего тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:2).

    Шоу вышел в старте «МЮ», однако вынужден был покинуть поле на 34-й минуте. Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннер Сульшер надеялся, что защитник вернется уже к следующему матчу команды, но детальное сканирование показало, что травма более серьезная.

    Таким образом, 24-летний защитник не сыграет в матче против «Саутгемптона» (31 августа). А также, вероятно, пропустит поединки против «Лестера» (14 сентября) и «Вест Хэма» (22 сентября). 0

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