Защитник «Манчестер Юнайтед» выбыл на месяц из-за травмы

Защитниквыбыл минимум на месяц из-за травмы, сообщает Talksport.com.

Он травмировал подколенное сухожилие в матче третьего тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:2).

Шоу вышел в старте «МЮ», однако вынужден был покинуть поле на 34-й минуте. Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннер Сульшер надеялся, что защитник вернется уже к следующему матчу команды, но детальное сканирование показало, что травма более серьезная.

Таким образом, 24-летний защитник не сыграет в матче против «Саутгемптона» (31 августа). А также, вероятно, пропустит поединки против «Лестера» (14 сентября) и «Вест Хэма» (22 сентября). 0