«Крылья Советов» — «Спартак»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составыи московскогона матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча состоится сегодня, 25 августа, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Гынсарь, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Радонич, Терехов, Зиньковский, Чичерин, Смирнов, Голенков.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин, Умяров, Ларссон, Тиль, Мирзов, Шюррле.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Кутепов, Ещенко, Гулиев, Мелкадзе, Ташаев, Джано, З. Бакаев, С. Бакаев, Игнатов, Мельгарехо.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 2.60, на ничью — 3.20, тогда как на успех «Крыльев Советов» — 3.55.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0