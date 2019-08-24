«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 3-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче был открыт гостями на32-й минуте. Гуайта выбил мяч на чужую половину поля, Шлупп выиграл верховую борьбу у Линделёфа и сделал скидку головой на ход Джордану Айю, который по центру ворвался в штрафную «МЮ» и покатил мяч в ближний угол ворот.

На 70-й минуте Мактоминай ворвался в штрафную гостей, получил скидку от Марсьяля, а Миливоевич сбил шотландца, получив пенальти в свои ворота. Однако Маркус Рашфорд с «точки» пробил в штангу.

На 89-й минуте счет сравнялся. Погба у центра поля накрыл Заху, сразу же пошла атака хозяев. Серия передач в касание привела к тому, что Даниэль Джеймс получил передачу внутри штрафной и отправил мяч в дальнюю девятку.

А на третьей компенсированной минуте Погба обокрали на половине поля гостей, лондонцы выбежали в быструю контратаку. Заха ворвался в штрафную «МЮ», пройти защитника не смог, но помог Патрик ван Анхольт, подобравший мяч и пробивший точно в ближний угол ворот.

«МЮ» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» поднялся на 10-е место с 4 очками.