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    «Кристал Пэлас» вырвал победу у «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: счет матча 1:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Кристал Пэлас» — 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт гостями на32-й минуте. Гуайта выбил мяч на чужую половину поля, Шлупп выиграл верховую борьбу у Линделёфа и сделал скидку головой на ход Джордану Айю, который по центру ворвался в штрафную «МЮ» и покатил мяч в ближний угол ворот.

    На 70-й минуте Мактоминай ворвался в штрафную гостей, получил скидку от Марсьяля, а Миливоевич сбил шотландца, получив пенальти в свои ворота. Однако Маркус Рашфорд с «точки» пробил в штангу.

    На 89-й минуте счет сравнялся. Погба у центра поля накрыл Заху, сразу же пошла атака хозяев. Серия передач в касание привела к тому, что Даниэль Джеймс получил передачу внутри штрафной и отправил мяч в дальнюю девятку.

    А на третьей компенсированной минуте Погба обокрали на половине поля гостей, лондонцы выбежали в быструю контратаку. Заха ворвался в штрафную «МЮ», пройти защитника не смог, но помог Патрик ван Анхольт, подобравший мяч и пробивший точно в ближний угол ворот.

    «МЮ» с 4 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» поднялся на 10-е место с 4 очками.

    АПЛ. 3-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2 (0:1)
    Голы: Айю, 32 (0:1). Джеймс, 89 (1:1). ван Анхолт, 90+3 (1:2)Нереализованный пенальти: Рэшфорд, 70 (штанга)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу (Янг, 34), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Мактоминэй (Мата, 85), Марсьяль, Лингард (Гринвуд, 56), Рэшфорд, Джеймс«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Келли, ван Анхолт, Уорд, Макартур, Куяте (Маккарти, 83), Шлупп (Таунсенд, 80), Миливоевич, Айю (Бентеке, 75), ЗааПредупреждения: Миливоевич, 38. Кэйхилл, 41. Ван-Биссака, 46. Джеймс, 71. Заа, 79. Гуаита, 86
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